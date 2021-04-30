Sağsan: 1 Mayıs bireyin emeğine yönelik uyanışına dokunan bir bayramdır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nın haksızlıklara, emek hırsızlarına, mücadeleci ruhlara atfedildiğini söyleyerek, “Bugün bilgi işçileri ile emek işçilerinin dayanışma günüdür. Bu bayramda kuşkusuz sağlık emekçilerinin önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

Toplumsal tabakalaşmaya ya da toplumların gelişmişlik düzeyine bakmaksızın emeğin en yüce değer olduğunu anımsatan Sağsan, “Hele bir de alın teri ve zihin teri eklenince, bu değer önemli bir varlığa dönüşür” dedi.

Prof. Dr. Sağsan 1 Mayıs’ın aynı zamanda Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’ndan sonra; doğanın uyanışına değil, bireyin emeğine yönelik uyanışına dokunan bir bayram olduğunu da sözlerine ekledi.

1 Mayıs’ta işyerlerindeki verimliliğin yanı sıra güvenliğin, işçi-işveren ilişkilerinin, iş yerine duyulan aidiyet ve bağlılığın da gündeme geldiğini aktaran Sağsan, bu bayramda emekçi olmanın gururunun yaşandığını da dile getirdi.

Prof. Dr. Sağsan açıklamasında 1 Mayıs’ın tarihsel gelişimine de dikkat çekerek, Kıbrıs Türk tarihinde CMC maden işçilerinin, Türk tarihinde tütün, pamuk ve liman işçilerinin, Dünya tarihinde ise taş ve inşaat işçilerinin hak arayışlarının ve emeklerinin karşılığını almak için verilen mücadelelerin önemli olduğunu anımsattı.

Her 1 Mayıs’ta hem işçilerin hem de işverenlerin el ele, birlikte ve aynı ses tonu ile hareket etmeleri temennisinde bulunan Sağsan, yasal, sosyal, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla işçi haklarının yeniden ele alınıp gerekli düzenleme ve güncellemelerinin yapılmasının önemine işaret etti.

Prof. Dr. Sağsan tüm Dünyada yaşanan pandemi sürecinde en fazla mağdur olan kesimin işçiler olduğunu ve işçi haklarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Nice Covidsiz, sağlıklı ve yeniden meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız 1 Mayıslarda buluşmak temennisiyle” ifadelerini kullandı.