Kıbrıs

Sağlık Bakanlığı LTB’ye çağrı yaptı

13 Mart 2019
KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı “Pilav Dünyası” isimli işletmenin sağlıksız koşullarda hizmet verdiğini belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sağlık Şubesi’ni gereğini yapmaya çağırdı.

Bakanlığın açıklamasına göre, söz konusu işletmeye uygunsuz koşullarda işyeri açma ve çalıştırma izni veren Lefkoşa Belediyesi Sağlık Şubesi’ne 11 Şubat’ta yazı gönderildi ve gereğinin yapılması istendi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri iş yerinde 9 Şubat’ta yaptıkları denetimde gıda güvenliğini riske eden eksiklik ve olumsuzluklar tespit etti, düzetilmesi için iş yerine 10 iş günü süre verdi. Yapılan açıklamaya göre, işletme daire müfettişleri tarafından 9 Mart’taki ikinci kez denetlendi, iyileşme görülmedi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi müfettişleri tarafından yapılan denetimde, “Çalışanların sağlık karnesi olmadığı, işletme izin belgesinin 31 Aralık 2018’de bitmesine rağmen hizmet vermeye devam ettiği, LTB tarafından cafe-restoran olarak izinlendirilen söz konusu işletmenin menüsünde mevcut gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanıp insan tüketimine sunabileceği bir altyapının olmadığı tespit edildi.

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