Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapacak

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “sağlık politikaları oluşturulmasında ülkenin sağlık istatistikleri elzemdir” denildi.

Bu doğrultuda sağlıkla ilgili istatistik verileri toplamak amacıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı 16 sağlık merkezi ve 4 hastanede böbrek hastaları, hipertansiyon ve diyabet tarama programı başlatılacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Bu anlamda hastane ve sağlık merkezlerinde sorumlu hekim ve hemşirelere eğitim toplantısı düzenlenerek uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Tarama programının üç ay içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, ilk etapta Lefkoşa merkezlerinde, ilerleyen günlerde ise diğer merkezlerde uygulanacaktır.”