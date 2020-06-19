Kıbrıs

Sağlık Bakanlığı geçişlerde uygulanacak 72 saatlik PCR testi konusunda açıklama yaptı

19 Haziran 2020
Metehan sınır kapısı


Sağlık Bakanlığı geçişlerde uygulanacak 72 saatlik PCR testi kuralı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık’tan yapılan duyuru şu şekilde:

“20 Haziran 2020 tarihinden itibaren Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim veya tedavi gören KKTC vatandaşları ve Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ile Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olmaları; bu kuralın çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs’ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de geçerli olması;

Not: Bu kişilerin son 14 gün içinde Güney Kıbrıs dışında başka bir ülkeye seyahat etmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca PCR testlerinin bir fotokopisini veya belgesini geçiş bölgelerindeki sağlık görevlilerine teslim etmek zorundadır.”


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