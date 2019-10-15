Sağlık Bakanlığı çağrı yaptı: “Herkes gıda zincirdeki sorumluluğunu yerine getirsin”

Sağlık Bakanlığı,16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde mesajında “Herkes gıda zincirdeki sorumluluğunu yerine getirsin” çağrısı yaptı.

16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle yayımlanan mesajda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bu yıl “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenmeyi Herkes için Ulaşılabilir Kılma” temasını belirlediği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı gıda ve içme suyu denetimlerine aralıksız devam ettiğini de bildirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaile içme suyu tüketmesi için Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ninsürekli denetim ve kontrol yaptığı, insan sağlığına ve yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan ürünlerin ithalatına, üretilmesine ve satılmasına izin vermediği hatırlatıldı. Her ay rutin olarak 30 su işletmesinden ve 39 su istasyonu su kabininden numune alındığı, gerekli kontrollerin yapıldığı da belirtildi.

2019 YILI İLK ALTI AYINDA 611 İŞYERİ DENETLENDİ…GÜVENLİ OLMAYAN BİN 230 GIDA İMHA EDİLDİ”

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“2019 yılı ilk altı ayında fırın, pastane, okul mutfağı, otel, restoran, alkollü, alkolsüz içki üreten fabrika gibi toplu tüketim yeri kapsamındaki 611 işyeri denetlendi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, etiketsiz, mikrobiyolojik açıdan ve kimyasal açıdan mevzuata aykırı bulunan bin 230 gıda imha edildi.”

Bakanlığın açıklamasında imha edilengıdalara işaret edilerek, “Gıda zincirinin tüm adımlarında üreticiden tüketiciye kadar herkesin bu zincirdeki sorumluluğunu yerine getirmesi”çağrısı yapıldı.