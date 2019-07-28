Kıbrıs

Sağlık Bakanı Pilli Batı Nil Virüsü konusunda gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi

28 Temmuz 2019

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Batı Nil Virüsü konusunda gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi. Pilli, “endişeye gerek yok” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsünün ülkede can almasının arından hükümetin harekete geçtiği belirtilerek, konuyla ilgili dün Sağlık Bakanlığı’nda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, gereken her türlü tedbirlerin alındığını söyledi.

Hastaların sağlık durumu ile ilgili de açıklama yapan Pilli, virüs tespit edilen üç hastadan birinin hayatını kaybettiğini, binin taburcu olduğunu, birinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü, durumunun iyi olduğunu kaydetti.  Pilli, “endişeye gerek yok” vurgusu yaptı.

Vadili’de, Belediye Başkan ve vekilleri ile bir araya geldiğini ifade eden Bakan Pilli, toplantıda sorunları tartıştıklarını ve hükümet olarak nasıl yardımcı olabileceklerini görüştüklerini söyledi.

“KORUYUCU TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK”

Koyucu tedbirlere çok önem verdiklerini, önümüzdeki günlerde Bakanlık olarak bu tedbirlerin nerede nasıl alınacağının masaya yatırılacağını kaydeden Pilli, “tüm paydaşların elini taşın altına koyması lazım. Herkesin vereceği mücadele ile ancak bu sorunlar çözülür” dedi.

Belediyelerle yaptıkları görüşmede pire, kene, bit, karasinek ve farelerle ilgili şikâyetlerin de gündeme geldiğini belirten Bakan Pilli, önlem alınmazsa ileride bunların da sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Halkın da bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Bakan Pilli, “halk da üstüne düşen görevleri yapmak durumundadır” dedi.

Hastalarla ilgili de konuşan Bakan Pilli, yapılan tahliller sonucunda üç kişide virüsün tespit edildiğini, birinin hayatını kaybettiğini, binin taburcu olduğunu, birinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Yedi hastanın ise hastanede gözlem altında tutulduğunu, tetkiklerin Türkiye’ye gönderildiğini ve sonuçlarını beklendiğini söyleyen Pilli, hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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