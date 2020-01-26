Kıbrıs

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM’e destek

26 Ocak 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu ile biraraya geldi.  

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği  (KITEB) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi ziyaret etti. Birlik ziyarette, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak olan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM)’nde gönüllü olarak yer almak istedikleri talebinde bulundu ve AMATEM’e tam destek belirtti.

Bakan Dr. Pilli ile eczacı istihdamını da görüşen birlik üyeleri, devlette bulunan açıktaki eczacı kadrolarına da alım yapılacağı sözünü bakandan aldı.

Görüşmede yeşil reçeteli ilaçların otomasyona dâhil edilmesi de konuşuldu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelecek olan ekibin de çalışmalarıyla, hem sağlık merkezlerinin hem de hastanelerin otomasyona geçirileceğini söyledi.  Bakan Pilli görüşmede ayrıca Meslek Yasası’nın Meclis’e taşınacağı bilgisini de verdi. Pilli, Haysiyet Divanı’nın yeniden hayata geçmesi için adımlar attığını da dile getirerek, Bakanlar Kurulu’ndan gelecek olan onayı beklediklerini bildirdi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Photo of İçki içti, toprak sete çarptı!

İçki içti, toprak sete çarptı!

26 Ocak 2020
Photo of Tatar: Önemli olan KKTC’nin güçlenerek yaşatılması

Tatar: Önemli olan KKTC’nin güçlenerek yaşatılması

26 Ocak 2020
Photo of Erhürman: Bizim vizyonumuz Kıbrıs Türk halkının vizyonudur

Erhürman: Bizim vizyonumuz Kıbrıs Türk halkının vizyonudur

26 Ocak 2020
Photo of Bağımsızlık Yolu Muhalefet Çalıştayı gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu Muhalefet Çalıştayı gerçekleştirdi

26 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı