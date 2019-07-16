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Sadiq Khan: Londra Belediye Başkanı ‘Lale Gökdeleni’ projesine karşı çıktı

16 Temmuz 2019
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın karşı çıktığı proje

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kentte lale şeklinde bir gökdelen inşa edilmesi planlarına karşı çıktı. Khan, kentin yönetim organına projeye onay vermemesi çağrısında bulundu.

Sadiq Khan bu çağrıyı İnceleme Komisyonu’nun raporunu açıklamasından sonra yaptı. Raporda, 305 metre yükseklikte olması önerilen binanın, kentin siluetini bozacağı ve kamuya fazla bir yararı olmayacağı belirtiliyor.

Rapora göre gökdelenin tasarımı dünya standartlarında değil, çevresinde önerilen kamuya açık alanlar da nitelik ve nicelik açısından yetersiz.

Projenin sahibi olan “Foster + Partners” şirketi yetkilileri, Khan’ın çağrısının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, bundan sonra atılacak adımların değerlendirileceği belirtildi.

Planlama Dairesi onay vermişti

Kültür mirasının korunmasıyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları, Londra Kulesi gibi bazı tarihi binaların manzarasını etkileyeceği gerekçesiyle gökdelene karşı çıkmıştı.

Ancak Planlama Dairesi yetkilileri, bu itirazı yerinde bulmalarına karşın, kent merkezine ziyaretçi sayısını artacağını ve binanın sağlayacağı faydaların zararından daha fazla olacağını belirterek projeye oy çokluğuyla onay vermişti.

Projede binanın iki yanında lale motifini tamamlayacak dönme dolaplar yapılması öngörülüyordu.

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