Saç Ekimi Nedir? – Dr. Hüseyin Kandulu

Kişilerin seçilen yanlış şampuanlardan saç bakim ürünlerinden ve streslerden genlerden dolayı ihtiyaç duyduğu tedavilerden biri olan saç ekimidir. Erkeklerde daha fazla görülen saç dökülmesi kişinin vitamin eksikliklerinden beslenme bozuklukları hamilelik gibi etkenlerde kişinin saç dökülmesine neden olur. Bu gibi sorunları yaşayan kişiler sonrasında saç ekimi fiyatları araştırmasına yönelir.

Saç ekimi fiyatları kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu zaman araştırması gereken bir komudur. Saç dökülmesi kişiye estetik görüntü bakımından son derece olumsuzluk gösteren bir durumdur.

Bununla birlikte kişilerin sosyal yaşamını da son derece etkiler. Kişi saç dökülmesi ile karşıya karşıya kaldığı zaman kendine olan benlik saygısı kaybolur ve özgüven eksikliğine neden olur.

Bu nedenden dolayı kişiler saç ekimi tedavisine ihtiyaç duyarlar. Saç ekimi tedavisi ile birlikte istenilen saçlara kavuşabilir. Bu tedaviyi olacak kişiler önceden saç ekimi fiyatları hakkında detaylı ve kapsamlı bir araştırma içerisine girmesi gerekir. Böylece tedavisini en uygun hale getirir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi tedavisi olacak kişilere önceden gerekli test ve tetkikler yapılır. Tedaviye engel herhangi bir olumsuz yok ise öncelikle kişinin dökülmemiş saçlarına analiz işlemi uygulanır. Daha sonra kişide bulunan saç kökleri dikkatli bir şekilde toplanır. Toplanan saç kökleri teker teker ayrıştırılır. Daha sonra ise kişiye kanallar açılır. Daha sonra ise açılan kanallara toplanan saç köklerinin ekimi yapılır.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekimi tedavisine ihtiyaç duyan kişilerin herhangi bir rahatsızlığı yok ise bu işlem uygulanabilir. Aynı zamanda bebek ve belirli yaştaki kişilere uygulanmaz.

Safir Ekimi Temel Aşamaları

Safir saç ekimi çapı sekiz milim olan bir uç ile saç kökleri toplanır.

çapı sekiz milim olan bir uç ile saç kökleri toplanır. Daha sonra safir yardımı ile mikro kanallar açılır.

Açılan kanallara saç kökleri yerleştirilir.

Safir Ekimi Öncesi

Kişiler Safir saç ekimi öncesi alkol ve sigara gibi etkenlerden uzak durması gerekir. Bununla birlikte kafein içeren kahve yeşil çay gibi gıdalardan da uzak durarak safir saç ekimi tedavisine geniş yakalı giysiler ile gelinmesi tercih edilir.

Safir Ekimi Sonrası

Kişiler safir saç ekimi tedavisinden hemen sonra taşıt kullanmamalıdır. Bununla birlikte tedavisi Sonrası kişide kabuklanma meydana gelir ve bunu günde bir defa banyo yaparak giderebilir.

DHI saç Ekimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Dhi saç ekimi saçları belirli erkeklerden sonra dökülme gösteren kişilere uygulanan bir işlemdir. Bu tedavide öncelikle kişilere lokal anestezi uygulanır ve choi ismi verilen bir kalem ile birlikte saç kökleri toplanır. Bu işlemde kanal açmaya ihtiyaç olmayıp toplanan saç kökleri kalem ince olduğu için içine alabilir ve arkasında bulunan aparata basıldığı an saç kökü deri içine yerleştirilir.

DHİ Saç Ekimi Kimlere Uygulanır?

Uygulanacak Dhi saç ekimi tedavisi bebek ve belirgin yaştaki kişilere uygulanmazken aynı zamanda kişinin tedaviye engel herhangi bir problemi var ise bu işlem daha sonra uygulanır.

DHİ Saç Ekimi Fiyatları

Saç dökülmesine mağruz kalan kişilere uygulanan tedavilerden biriside dhi saç ekimi tedavisidir. Bu tedavi ile birlikte kişiler hayal ettikleri saç şekline kavuşabilirler. Dhi saç ekimi tedavisine ihtiyaç duyan kişiler öncelikle deneyimli ve doktor tercihi yapmalıdır. İyi bir doktor iyi bir tedavi olup aksi takdirde kişinin sağlığı son derece olumsuz etkilenebilir.

Detaylı ve kapsamlı bir araştırmadan sonra istenilen özelliklere sahip doktor adayı bulunduktan sonra aralarından en uygun fiyat garantisi sunan ve kaliteli hizmet verenin tercihi yapılır. Bununla birlikte Dhi saç ekimi tedavisi fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör ise kişinin tercih etmiş olduğu klinik ve uygulanan tedavi yönteminin seans sayısıdır.