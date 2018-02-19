‘Saatler içerisinde rejim güçleri Afrin’e girecek’

Suriye ordusuna bağlı unsurların birkaç saat içerisinde Afrin’de konuşlanacağı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimine bağlı birliklerin birkaç saat içerisinde Afrin’e gireceğini duyurdu.

SANA’nın haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad‘a bağlı unsurların birkaç saat içerisinde Afrin’de konuşlanacağı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu kanalı Ikhbariya haberi kendi muhabirine dayandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Esad ve PKK arasında Afrin için işbirliği yapacaklarına ilişkin iddialar çıkmış; Reuters, terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG’nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin’e gireceğini iddia etmişti.