Rüzgar Okman gururlandırıyor

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Pancyprian ROK Cup Karting Şampiyonası’nda yarışan 2022 KKTC ROK Cup Mini Şampiyonu Rüzgar Okman, başarılı serisini sürdürdü. Geçtiğimiz Pazar günü, Daytona Pisti’nde düzenlenen sezonun üçüncü yarışında piste çıkan Rüzgar, sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederek yarışa ilk cepten başlama hakkını elde etti. İlk ayak yarışını açık ara birincilikle tamamlayan rüzgar, final ayağında starta yaşanan sıkıntıdan dolayı geri düşmesine rağmen çok az farkla yarışı ikinci tamamlamayı başardı ve günü podyumda tamamladı.

Son 10 yarışta 9 birincilik

Geçtiğimiz sezon KKTC ROK Cup Mini Şampiyonu olan Rüzgar Okman, 9 yarış üst üste katıldığı yarışlarda birincilik elde etmeyi başardı. Bu sezon hem KKTC ROK Cup Karting Şampiyonası’nda mücadele eden, hem de güneyde organize edilen Pancyprian ROK Cup Karting Şampiyonası’nda mücadele eden Rüzgar, her yarışı podyumda tamamlamaya devam ediyor. KKTC’de bu sezon organize edilen 3 yarışta da birinci olan Rüzgar liderliğini korurken, güneyde 1 birincilik, 1 ikincilikle şampiyonluk şansını sürdürüyor. Güneyde sezona 12 Mart’ta sadece 2 antrenmanla başlayan Rüzgar, çıktığı yarışta zorlu rakiplerini geride bırakarak tüm KKTC’yi gururlandırarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştı. 30 Nisan’da düzenlenen ikinci yarışta rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Rüzgar üçüncü yarışta ikinci olarak 1 eksik yarışı olmasına rağmen şampiyonluk iddiasını devam ettiriyor.