Rusya’nın ‘Star Wars zırhı’ testlerden geçti

Rusya sinema tarihinin belki de en sevilen serisi olan seri Star Wars’taki (Yıldız Savaşları) Stormtrooper birliklerini aratmayan yeni zırhı yapılan tüm testlerden başarıyla geçti.

ÖncekiSonraki 1. Rusya, Star Wars serisindeki Stormtrooper birliklerini anımsatan yeni nesil askeri zırhlarını geçtiğimiz aylarda ülkenin başkenti Moskova’da tanıtmıştı. 2. ‘Ratnik-3 suit’ isimli modelin yapılan tüm testlerden başarı ile geçtiği açıklandı. Peki bu zırhın öne çıkan özellikleri neler? 3. Zırhı giyen askerin görüş alanı olan siyah cam aslında bir ekran görevini de görüyor. Kullanıcı bu ekranda drone’dan elde edilen görüntüleri anı anına görebiliyor. 4. Yeni nesil zırhta nükleer saldırı sonrası bozulmayacak saat de eklendi.