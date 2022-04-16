Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması protesto edildi

Aşırı sağcı eylemciler, Sırplar ve Rusların daimi kardeş olduklarını, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in bu kardeşliğe zarar verdiğini ve Sırbistan hükümetinin Rusya’nın, BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına onay vermesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

BM’de alınan kararların kendi adlarına alınmadığını ifade eden eylemciler, Ukrayna savaşında Rusya’nın galip gelmesinin Sırbistan’ın çıkarı için iyi olacağını söyledi.

Sırbistan halkının yüzde 85’inin Rusya’ya yaptırımlara karşı olduğu vurgulanan gösteride, Rusya karşıtı “hain ve ahlaksız” kararların iptal edilmesi gerektiği kaydedildi ve Vucic karşıtı “hain” sloganları atıldı.

Eylemcilerin, tüm NATO danışmanlarının Sırbistan bakanlıklarından kovulması talebinde de bulunduğu gösteri, NATO ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı sloganlar ile Rusya’nın Belgrad Büyükelçiliği önünde sona erdi.