Rusya’dan Ukrayna’ya askeri harekat: Putin’den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pentagon’dan yapılan açıklamada ise Rusların 100’den fazla füze attığı açıklandı. Zelenski ise, “Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu” derken, “Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, “Bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas’a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, “Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak” dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

Putin’den ilk açıklama