Rusya’dan Alman diplomatları sınır dışı etme kararı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya’dan Alman diplomatları sınır dışı etme kararı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın 30 Rus diplomatı sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, Almanya’nın düşmanca eylemlerine karşılık olarak, Alman diplomatları Rusya’dan sınır dışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde ‘ayna’ niteliğinde bir karar aldı.

Karar, 5 Nisan 2023’te Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya’nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr’e bildirildi” ifadesine yer verildi.


Alman hükümetinin, Rusya’nın Almanya’daki diplomatik misyonlarında çalışan çok sayıda diplomatı sınır dışı etme kararını aldığı anımsatılan açıklamada, “Diplomatik boyutu dahil Rus-Alman ilişkilerinin tüm yapısını meydan okurcasına yok etmeye devam eden Berlin’in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz” dendi.

Focus dergisi, 25 Mart’ta, Almanya’nın, muhbir toplamakla meşgul olduğu iddia edilen 30 Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığını bildirmişti.

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Tags:alman diplomatlarRusya Dışişleri Bakanlığı
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