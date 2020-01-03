Rusya’da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü

Rusya’nın St. Petersburg kentinde kucağında kediyle kaldırımda yürüyen bir kadının üzerinden bir binadan yanan bir adam düştü.

Rus basınının aktardığına göre, St. Petersburg’da kaldırımda kucağında kediyle yürüyen bir kadının üzerine beklenmedik şekilde yanan bir adam düştü. Kedi korkuyla kadının kucağından fırlayıp yolun diğer tarafına geçti.

Петербург. Горящий мужчина падает на женщину-прохожую с третьего этажа дома. Женщина выжила. pic.twitter.com/TWfV5JtUUI — baza (@bazabazon) January 2, 2020

Binadan düşen adam aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

Kedi kısa süre sonra bulundu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının olay nedeniyle bacağının zarar gördüğü, ancak kendini iyi hissettiği belirtildi.

Polis olayın nedenleriyle ilgili inceleme başlattı. Binadan düşen adamın kimliği henüz belirlenemedi, ancak evsiz olduğu tahmin ediliyor.