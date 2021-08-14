Rusya’da son bir haftadır COVID-19 ölümleri arttı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 144 artarak 6 milyon 579 bin 212’ye, iyileşen sayısı 19 bin 550 artışla 5 milyon 867 bin 890’a çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 819 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 169 bin 683’e yükseldi.

Rusya’da, hafta başında günlük can kaybı sayısı 769 iken, 11 Ağustos’ta 799 olarak kayıtlara geçti.

Moskova’da son 24 saatte 2 bin 317 vaka tespit edildi

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 317 artarak 1 milyon 540 bin 205’e, virüsten ölenlerin sayısı 57 artışla 26 bin 539’a yükseldi.

Moskova’da COVID-19 tedbirleri 19 Temmuz’da gevşetilmişti.

Çocuk oyun mekanlarının da faaliyete geçtiği şehirde, ulaşım araçları, marketler ve halka açık alanlarda eldiven takma zorunluğu da 30 Temmuz’da kaldırılmıştı.

Şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30’unu ve 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalıştırması zorunluluğunun da kaldırıldığı bildirilmişti.

Öte yandan, kentte sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.