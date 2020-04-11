Rusya’da internet üzerinden düğün yaptılar

Rusya’ya bağlı Başkurdistan’ın başkenti Ufa kentinde Liliya ve Vahit çifti, akrabaları ve arkadaşlarını ekran başına toplayıp düğün yemeği yediler. Düğün, Başkurdistan’da bir ilk olurken, bölgede karantina kararı alınmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Ufa’dan Liliya ve Vahit çiftinin düğününe koronavirüs engel olamadı. Çift imkanlar kısıtlı olmasına rağmen düğünden vazgeçmeyip akrabaları ve arkadaşlarıyla ekran başında yemek yedi, dans etti, aralarında yarışmalar yaptı.

‘Karantinadayken bebek yapmayı ertelemeyin’

Sunucunun düzenlediği yarışmalarda kazananlar, koronavirüs günlerinde oldukça talep gören ürünler olan tuvalet kağıtları ve makarnaların sahibi oldu. Kaybedenlerse maske taktı.

Misafirlerden biri de genç çifte ‘Karantinada vaktiniz varken bebek yapmayı ertelemeyin’ tavsiyesi verdi. Rus düğün geleneklerinden vazgeçilmediği düğünde, çiftin gelecek bebeğinin cinsiyeti konusunda ‘oylama’ da yapıldı.