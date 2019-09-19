Dünya

Rusya’da 6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

19 Eylül 2019

Rusya’da 6 yaşındaki bir çocuk evde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 5 gün boyunca yaşadı.

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin Yanaul kentinde bir anne 6 yaşındaki çocuğu yanındayken evde kalp krizi geçirdi. O an kimseden yardım isteyemeyen kadın, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kadının ölmesinin ardından çocuk evde tek başına günlerce aç ve susuz kaldı. Çocuğun anaokulu öğretmenleri ise okula gitmemesi üzerine şüphelendi. Eve giden öğretmenler kapıya ulaştıklarında evden koku geldiğini fark edip polis çağırdı. Polisler kapıyı kırıp içeri girince annenin cesedinin başında oturan oğlunu gördü.

Olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisine önce Yanaul’da bulunan bir hastanede başlanırken, çocuğun sonrasında Ufa şehrinde bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve rehabilitasyon merkezinde kontrol altında tutulacağı açıklandı.

Kadın ile eşinin daha önce ayrıldığı, kadının oğluyla 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede yaşadığı öğrenildi.

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