Rusya’da 5509 yeni koronavirüs vakası

Rusya’nın 84 bölgesinde 24 saatte 5509 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 834 bin 499’a yükselirken, gün içinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin salgınla ilgili yaptığı açıklamaya göre, gün içinde vaka sayısı 5509 artarak 834 bin 499’a çıktı.

Yeni vakaların 678’i başkent Moskova’da, 215’i Sverdlovsk bölgesinde, 172’si Hantı-Mansi özerk bölgesinde görüldü.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 129 artarak 13 bin 802’ye yükseldi. Hastalığı yenen 9322 kişi daha taburcu edildi, şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı 629 bin 655 oldu.