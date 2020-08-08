Rusya’da 30.3 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya genelinde şu ana kadar 30.3 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldı. Ülke genelinde 242 bin kişi koronavürüs şüphesiyle gözetim altında tutuluyor.

Açıklamada, Rusya’da son 24 saatte 303 bin test yapıldığı belirtilerek “Rusya’da şu ana kadar 30.3 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldı. Ülke genelinde 242 bin kişi koronavirüs şüphesiyle tıbbi gözetim altında tutuluyor” denildi.

Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 241 artarak 877 bin 135’e yükseldi. Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 683 bin 592’ye ulaştı