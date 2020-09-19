Rusya ve ABD uçakları Karadeniz’de karşı karşıya geldi

Rusya, ABD’ye ait bir keşif uçağının Karadeniz üzerinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, radar sistemleri tarafından Karadeniz üzerinde uçuş yapan bir hava aracının tespit edildiği, bunun üzerine Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkan Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı.

Bakanlık, tespit edilen yabancı uçağın ABD Donanmasına ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağı olduğunu ifade edildi

Rus savaş uçağının ABD uçağına eşlik ederek Rus sınırlarına girmesinin önlendiğinin aktarıldığı açıklamada, ABD uçağının Rus sınırını ihlal etmediği, tespit ve önleme manevralarının uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiği belirtildi.

ABD jetleri Bulgaristan’a konuşlandı

ABD, 6 adet F-16 tipi savaş uçağının, Bulgaristan’ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü’ne getirildiğini bildirildi.