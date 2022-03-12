Dünya
Rusya: Ukrayna’ya ait 3 bin 491 askeri tesis yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı saldırının başlatıldığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya ait 3 bin 491 askeri alt yapı tesisinin yok edildiğini açıkladı
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırı devam ediyor. Kiev, Harkiv, Chernihiv, Sumi ve Mariupol ağır bombardıman altında.
Mariupol’dan Zaporijya’birçok insani koridor açılırken Rusya birçok askeri tesisi bombalamayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı 24 Şubat’tan bu yana 3 bin 491 askeri alt yapı tesisini yok ettiklerini açıkladı.