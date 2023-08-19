Rusya: Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya: Ukrayna, Kırım’a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın S-200 füzesiyle Kırım’a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, “19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım’a terör saldırısı girişiminde bulundu” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.


Kırım, 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Tags:Rusya savunma bakanlığı
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