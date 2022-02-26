Rusya: Tüm birliklere, bütün istikametlerde saldırı emri verildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in müzakereyi reddettiğini iddia etmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız” demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çekmiş, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

Vladimir Zelenskiy: Silah bırakmayacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, “Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

“Rusya’nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık”

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk’te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya’nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık.”

Kiev’de sokağa çıkma yasağı

Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Klitschko, Rus güçlerinin Kiev’e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Donbas krizi ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı

Ukrayna’da 2014’teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm’den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.