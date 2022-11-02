Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü

Rusya, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri döndü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Birleşmiş Milletler’in (BM) katılımı ve Türkiye’nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, “Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek.” dedi.





Konaşenkov, Rusya’nın katılımını askıya aldığı Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.



Ukrayna ordusunun, 29 Ekim’de Rusya’nın Karadeniz Donanması’na ait gemi ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, söz konusu gemilerin tahıl koridorunun güvenliğini sağladığına işaret etti. Bu nedenle, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı askıya aldığına dikkati çeken Konaşenkov, bu konudaki pozisyonlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyine bildirdiklerini dile getirdi. Konaşenkov, “BM’nin katılımı ve Türkiye’nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik.” diye konuştu. Ukrayna’nın, sevkiyatlarda kullanılan insani deniz koridoruna ilişkin Rusya’ya resmi garanti verdiğini anlatan Konaşenkov, “Ukrayna tarafı, insani deniz koridorunun yalnızca Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında kullanılacağını resmi olarak iletti.” ifadesini kullandı. Konaşenkov, Rusya’nın, söz konusu garantileri yeterli bulduğunu anlatarak, “Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek. Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi’ne katılımını Sivastopol’daki terör saldırısının ardından askıya almıştı.” ifadelerini kullandı. BM’den teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından diplomatik girişimleri nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri dönmesini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye’ye diplomatik çabaları nedeniyle teşekkür eden Guterres, anlaşmanın yenilenmesi ve Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için de tüm taraflarla görüşmeye devam ettiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, BM’nin katılımı ve Türkiye’nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, “Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek.” açıklamasında bulunmuştu.

ABD’den de teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Blinken’ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı, Çavuşoğlu’nun Blinken’a tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye’nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdiği, ABD Dışişleri Bakanı’nın da Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği vurgulandı.

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu konusunun da gündeme geldiği kaydedilen açıklamada ayrıca Bakan Çavuşoğlu’nun sıfır atık konusunda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdiği aktarıldı.

Rusya, 29 Ekim’de Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol’daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu’nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Moskova’nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği”