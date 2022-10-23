Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Lecornu telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Ukrayna’daki durumun ele alındığı aktarılan açıklamada, “bu durumun ileride kontrolsüz şekilde gerginleşebileceği” vurgulandı.

Açıklamada, “Şoygu, Lecornu’ye Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi.” ifadelerine yer verildi.