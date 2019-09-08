Rusya: Google ve Facebook seçim yasakları esnasında siyasi reklamların yayılmasına izin verdi
Rusya’nın telekomünikasyon denetleme servisi Roskomnadzor, Google ile Facebook şirketlerinin, ülkede yerel seçimlerin düzenlendiği bugün, kendi platformları üstünden siyasi içerikli reklamların yayılmasına izin verdiklerini açıkladı.
‘RUSYA’NIN İÇ İŞLERİ MÜDAHELE ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR’
Rus telekomünikasyon denetleme servisinin açıklamasında, “(Google ve Facebook’un) bu eylemleri, Rusya’nın iç işlerine müdahale ve demokratik seçimlerin düzenlenmesine mani olma şeklinde görülebilir” uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, “Yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen bu eylemler kabul edilemez” vurgusu da yapıldı.
Roskomnadzor yetkilileri cuma günkü açıklamalarında Google ile Facebook’u seçimler esnasında yapılabilecek siyasi reklamlar konusunda uyarmış, bu talebin gözardı edilmesi halinde de bu şirketlere karşı önlemler alınabileceğinin sinyalini vermişti.