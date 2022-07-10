Dünya

Rusya Donetsk’te bir apartmanı vurdu: 6 ölü, 5 yaralı

10 Temmuz 2022
Rusya






Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, “34 kişi halen enkaz altında olabilir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti.




Olayın ardından Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



“Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık.”

Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini söyledi.



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10 Temmuz 2022






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