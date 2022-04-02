Rusya Batılı ülkelere karşı “enerji silahını” ilk defa kullandı

Putin’in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem devreye girdi.

Buna göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank’tan hesap açmaları gerekirken, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.

Kararname çerçevesinde Rusya’ya doğal gaz karşılığında ruble ile ödeme yapılmazsa, Moskova bunu ihlal olarak değerlendirip gaz akışını kesebilecek.

Rusya şimdiye kadar kriz dönemlerinde hiçbir şekilde enerjiye ilişkin somut bir karar almamıştı. Bu, Rusya’nın Batı’ya karşı enerji silahını ilk defa kullanması olarak yorumlandı.

Rus hükümeti, Rusya’ya yönelik “dost olmayan” ülkeler listesini 7 Mart’ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya’ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.