Rusya 36 ülkeye hava sahasını kapattı
Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevaben, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), uluslararası hukuk normlarına uygun olarak Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiğini açıkladı.
Rus hava sahası kapatılan 36 ülke, şu şekilde sıralandı:
“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”
AB’nin açıklaması
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, “Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.