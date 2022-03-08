Rusya 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu

Ukrayna’ya saldıran Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore’yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.
Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai’nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat’tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.
Böylece Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530’u aştı.
Rusya bu sayıyla, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran’ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye’yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore’yi geride bıraktı.
Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı ülkeler sıralamasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer aldı.