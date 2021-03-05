Ruso: Hızlı Antijen Testleri kullanıma girmeli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso, ülkede hızlı antijen testlerinin ivedilikle kullanıma girmesi ve test stratejisinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Ruso, güvenilirliği kanıtlanmış ve onaylanmış hızlı antijen testlerinin kullanılmasının halk sağlığını korumak adına önemli olduğunu vurgulayarak, seçilecek hızlı antijen testlerinin yaygın olarak kullanıma girmesinden önce, duyarlılığı yüksek olan PCR kitleri ile korelasyonunun yapılması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Ruso, Covid-19 hastalığı dünyada ve ülkede hız kesmeden devam ettiğini, kademeli açılımın yapıldığı bu günlerde SARS-CoV-2 tanı testi sayısının artırılmasının ciddi önem taşıdığını ifade etti.

Bu amaçla Avrupa’da ve dünyada yaygın olarak kullanıma giren hızlı antijen testlerinin öneminden ve kullanımından bahseden Ruso, şu ifadeleri kullandı:

“Hızlı antijen testleri, Covid-19 pandemisine yanıt vermek için çeşitli test stratejilerinde kullanılabilir. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) antijen testlerinin etkili klinik kullanımını desteklemektir. Aynı zamanda FDA; SARS-CoV-2’yi tanımlayabilen bazı antijen testleri için acil kullanım izni vermiştir. Bu testler solunum yolundan örnek alınarak yapılmakla birlikte 15 dakikada sonuç verebilmektedir.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), yüzde 80 duyarlılık gibi minimum performans gereksinimlerini karşılayan hızlı antijen testlerinin, PCR’ın yeterli sayıda olmadığı durumlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını teşhis etmek için kullanılabileceğini önermektedir.”

Antijen testlerinin faydalı olabileceği durumlara da değinen Ruso, şunları kaydetti:

“Süregiden salgın durumunda yeni vakaların saptanması için tarama amacıyla, kanıtlanmış vakaların yakın temaslılarının test edilmesinde, kritik gruplar ya da ortamlarda salgının seyrinin izlenmesinde, sağlık kurumları ya da toplu bakım verilen kurumlar gibi yerlerde salgının yaygın olduğu durumlarda vakaların erken saptanmasında vb. kullanılabilmektedirler.”

Ülkede mevcut SARS-CoV-2 PCR test kapasitesinin maksimumda kullanılmasına rağmen test sayısının istenilen düzeyde olmadığına işaret eden Ruso, sosyal hayatın kademeli olarak başlaması ile birlikte vaka sayılarının artmasından endişe edildiğini vurguladı.

Ruso, bu nedenle test sayısını artırmanın, hafif semptom gösteren, semptomu olmayan bireyleri de hızlıca saptayabilmenin ve bulaş hızını kırmak için önemli olduğunu belirtti.

Geç kalmamak adına, ülkede de hızlı antijen testlerinin kullanıma girmesi ve test stratejisinin ivedilikle belirlenmesi gerektiğini söyleyen Ruso bunun için güvenilirliği kanıtlanmış ve onaylanmış hızlı antijen testlerinin kullanılmasının halk sağlığını korumak adına önemli olduğunu kaydetti.

Ruso, bu nedenle seçilecek hızlı antijen testlerinin yaygın olarak kullanıma girmesinden önce, duyarlılığı yüksek olan PCR kitleri ile korelasyonunun yapılarak uygulamaya konulmasının önem arz ettiğini belirtti.