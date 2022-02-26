Rus saldırılarında 3’ü çocuk 198 Ukraynalı hayatını kaybetti
Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rus saldırılarında 3’ü çocuk 198 Ukraynalının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının 3. günü…
Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatma altına aldı. Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.
“3’ü çocuk 198 Ukraynalı hayatını kaybetti”
Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lİashko sosyal medya hesabından, Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Ukraynalılara ilişkin bilgi verdi.
Sağlık Bakanının açıklamasına göre, Rusya’nın saldırılarında 3’ü çocuk olmak üzere 198 Ukraynalı hayatını kaybederken, 33’ü çocuk toplam 1115 kişi yaralandı.
Apartmana füze saldırısı
Ara ara patlama ve siren seslerinin duyulduğu Kiev’de bir apartman da füze saldırısının hedefi oldu.
“Silahları bırakmayacağız”
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, “ülkesini terk etmediğini” belirterek, “Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz” dedi.