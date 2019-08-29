Rus insansı robot FEDOR, Erdoğan’ı tanıyamadı

Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Rus insansı robot FEDOR, MAKS-2019 açılışı kapsamında Dünya’yla gerçekleştirilen telekonferans sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyamadı ve kendisinden ‘tanımlanamayan bir katılımcı’ olarak söz etti.

Rusya’nın ilk insansı robotu FEDOR, şahsi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘telekonferanstaki tanımlanamayan katılımcı’ ifadelerini kullandı.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 28, 2019

Salı günü gerçekleştirilen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nın açılışının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alesander Skvortsov ve Aleksey Ovçinin isimli kozmonotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’yla (UUİ) Roscosmos Şirketler Grubu’nun fuar standından bir telekonferans gerçekleştirmişlerdi.

Görüşme sonrası attığı tweet’te FEDOR, “Dün (27 Ağustos) Kremlin ve tanımlanamayan bir başka katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz telekonferans esnasında Skvortsov bana üç kez bakarak sağ eliyle bu işareti yaptı. Dış iskelet testlerimize ise bugün başladık” açıklamasını yaptı.

Söz konusu açıklaması, yapay zekâ teknolojisine sahip insansı robot FEDOR’un Erdoğan’ı tanıyamadığı anlamına geliyor.

22 Ağustos’ta UUİ’ye gönderilen insansı robot FEDOR’un ismi uçuş öncesinde Skybot F-850 olarak değiştirilmişti. Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek olan FEDOR’un Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül’de olacak şekilde planlandı.

Geçtiğimiz hafta Soyuz MS-14 uzay aracı ile, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan ancak UUİ’ye zamanında ulaşamadığı için kenetlenemeyen insansı robot FEDOR, ikinci denemesinde kenetlenme işlemini tamamlamıştı.