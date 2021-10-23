Rus casus uydusu ateş topuna dönüşerek Dünya’ya düştü

Görevinde başarısız olan bir Rus casus uydusu 20 Ekim’de Dünya’ya düştü. Atmosfere girdiğinde ateş topuna dönüşen uydu, ABD’nin Ortabatı eyaletlerinde gökyüzünü aydınlattı.

Amerikan Meteor Topluluğu, güneydeki Tennessee eyaletinden kuzeydeki Michigan’a kadar birçok bölgeden 80’den fazla ihbar aldıklarını açıkladı.

Kurumda görev alan gökyüzü gözlemcisi Chris Johnson, Michigan’da çekildiği belirtilen görüntülerden oluşan 27 saniyelik video yayımladı.

Meteor topluluğunun açıklamasına göre Kosmos-2551 adlı uydunun düşüşü, Türkiye saatiyle 07.43’te gözlemlendi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Jonathan McDowell, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bunun Kosmos-2551 olduğuna şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Rus keşif uydusu Kosmos-2551, 9 Eylül’de fırlatılmış ama kısa bir süre sonra başarısız olduğu anlaşılmıştı. Yörüngede çizdiği rotayı takip eden uzmanlar, uydunun Dünya’ya düşmesini zaten bekliyordu.

500 kilogramlık uydunun Dünya’ya düşüşü tehlike de yaratmadı. Uzmanlar uydunun tamamının atmosferde yanacağını ve yere herhangi bir enkaz parçasının ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti.

Kosmos-2551 tehlike teşkil etmeden atmosferde yansa da gezegene düşen uzay çöplerinin hepsi bu denli zararsız değil.

Örneğin Çin’in kontrolden çıkan 21 tonluk dev roketi Uzun Yürüyüş 5B, mayısta Hint Okyanusu’na düşmüş ama okyanusa isabet edeceği kesinleşene dek dünya genelinde büyük bir panik yaratmıştı.

İstanbul’a veya Ankara’ya düşebileceği öne sürülen roket, Dünya yörüngesinde biriken uzay çöplerine yönelik endişeleri de artırmıştı.

Avrupa Uzay Ajansı’na göre şu anda Dünya yörüngesinde ıskartaya çıkarılmış yaklaşık 3 bin uydu bulunuyor.

Bu nedenle Çin’in uzay çöpü okyanusa düştüğüne bilim insanlarının aklında şu soruyu bırakmıştı: