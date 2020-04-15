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Rumlar Mayıs’ta açacak: Önce kilit sektörler

15 Nisan 2020

Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemleri kademeli olarak kaldırmayı öngören eylem planını onayladı. Üç aşamalı olarak öngörülen eylem planında ilk olarak Sağlık sisteminin güçlendirilmesi yer alıyor. Sistem güçlendirildikten ve koronavirüs vakaları, diğer vakaların bakımına etkide bulunmadığı durumda ikinci aşamaya geçilecek.

 

İkinci aşama Mayıs başı

Plan ekonominin çarklarının dönmesi için Mayıs ayından itibaren bilimsel veriler ışığında önce kilit sektörlerdeki işletmelerin açılmasını, elde edilecek sonuçlara göre diğer sektörlerin de kademeli olarak devreye girmesini öngörüyor. Kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılırken, sektör seçiminde, Kovid-19 enfeksiyon riski, sektörün ekonominin ve sosyal yaşamla ilgili durumu ve güvenlik önlemlerinin uygulanması açısından sürdürülebilirliği gibi kriterler dikkate alınacak.

 

Üçüncü aşama

Onaylanan eylem planına göre en uzun süreci kapsayacak olan üçünü aşma olacak. Sektörlerin kademeli olarak açılmasının ardından ekonominin çarklarının dönmeye başlaması sonrasında Eylül 2020 ve Aralık 2021 arasındaki dönemde tam bir normalleşme öngörülüyor.

Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Petrides, planın uygulanabilmesi için halka paskalya tatilinde kurallara titizlikle uymaları çarlısında bulundu.

 

Kaynak: CNA



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