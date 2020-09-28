Rum Sağlık Bakanlığı ek bütçe istedi

Rum Sağlık Bakanlığı, son günlerde Larnaka bölgesinde yeni vakaların artması nedeniyle, COVID-19 için yeni rastgele testlerin ve temaslı takibinin yapılabilmesi için Temsilciler Meclisi’nden ek fon talep etti.

Bakanlık Meclis’ten harcamalar için 2 milyon 900 bin avroyu onaylamasını istedi. Rum Temsilciler Meclisi Maliye ve Bütçe İşleri Komitesi’ne gönderilen mektupta, Covıd-19 testi yapan özel laboratuvarlara verilmek üzere 1 milyon 410 bin avro, ayrıca Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün yeni temaslı takip testleri için 700 bin avro harcanacağı belirtildi. Bakanlık bunlardan başka, Kıbrıs’ın iki havaalanındaki termal kameraların kullanımı ve Kıbrıs Epidemiyolojik Denetim Birimi’nin temaslı takip ihtiyaçları için 453.986 avro, ayrıca kamu sağlık merkezlerinde koordinasyona yardımcı olacak yarı zamanlı çalışacak üniversite öğrencileri için 107.640 avro, bunlara ek olarak Epidemiyolojik Denetim Birimi’ne yardımcı olacak öğrenciler için 280 bin avronun kullanılacağını ifade etti. Kıbrıs bugüne kadar 100.000 nüfus başına 41.181’e tekabül eden 369.461 test gerçekleştirdi.