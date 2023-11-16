Rum Merkezi Cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalışan gardiyan yakalandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Kasım 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Rum Merkezi Cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalışan gardiyan yakalandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Rum Merkezi Cezaevine, bir mahkuma iletilmek üzere uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir gardiyan yakalandı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Polisi’nin aldığı bir ihbarı değerlendirmesi sonrasında Rum Merkezi Cezaevinde gardiyanlık yapan 45 yaşındaki bir şahsın aracını durdurarak yaptığı aramada, “A4” tip uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdılar.


Haberde, gardiyanın aracında “9 adet bonzai tipi uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı” ele geçirildiği belirtilirken 45 yaşındaki gardiyan ve gardiyanla aynı araçta bulunan, cezaevindeki tutuklunun yakınları olduğu belirtilen iki kişinin daha tutuklandığı ifade edildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Rum merkezi cezaeviuyuşturucu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar