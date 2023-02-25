Rum Merkezi Cezaevi dolup taşı: Tutuklu sayısı bin 32’ye yükseldi

Fileleftheros gazetesi, 424 kişi kapasiteli Rum Merkezi Cezaevi’nin, dün itibarıyla bin 32’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, Rum polisi borçlular ya da sanıklar hakkındaki tutuklama emirlerini yerine getirmiş olsa şu anda bu rakamın çok daha yüksek olacağına dikkat çekti.

Cezaevi idaresi ile ilgili bakanlığın, yeni Rum Yönetimi Başkanı’nın ağzından, başkanlık affı “dökülüp dökülmeyeceğine” kilitlenmiş durumda olduğuna dikkat çeken gazete, halen af kararı çıkarsa ve bu karar ceza süresi indiriminin ne kadar (1/3 veya 1/4 veya 1/5) olacağına bağlı olarak kaç mahkumu etkileyeceğinin hesabının yapıldığını yazdı.