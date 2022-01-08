Dünya
Ruanda’da COVID-19 yönetmeliğini ihlal eden işletmeler kapatıldı
Ruanda’da COVID-19 yönetmeliklerini ihlal eden 18 otel ve restoran geçici süreyle kapatıldı.
Yerel basındaki habere göre, Ruanda’da COVID-19’un yayılmasını önlemek için yeni adımlar atıldı.
COVID-19’un yayılmasını önlemek için alınan önlemler kapsamında yürürlüğe konan yönetmelikleri ihlal eden 18 otel ve restoranın geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.
Aşı kartı zorunluluğu uygulanıyor
Yurt dışından gelen Ruandalılara tamamen aşı olmaları şartı getirilirken konser ve restoran gibi toplu yerlere girişte aşı kartı gösterme zorunluluğu uygulanmaya başlandı.
Ruanda’da COVID-19 önlemleri kapsamında 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.