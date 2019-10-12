Kıbrıs

RTÜK heyeti çalışma toplantısı için ülkeye geliyor

12 Ekim 2019

Ebubekir Şahin başkanlığındaki Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Bakanları’ndan oluşan bir heyet çalışma toplantısı için KKTC’ye geliyor. 

Yayın Yüksek Kurulu’ndan verilen bilgiye göre (YYK) heyet, (YYK) ile radyo televizyon yayıncılığının gelişmeleri konusunda bilgi alış verişi yapmak ve ortak hareket belirlemek üzere 14 -18 Ekim tarihleri arasında KKTC’de olacak.

RTÜK heyeti YYK Yönetim Kurulu ile yapacağı çalışma toplantısına katılacak, ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından da kabul edilecek.

Gündemlerinde internet platformu üzerinden yapılan yayınlarla, yeni medya okur yazarlığı konularının da bulunduğu toplantı, ortak hedef belirleme amacı taşıyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Pilli, Kıbrıs Türk halkının, her zaman Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti

12 Ekim 2019

Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti

12 Ekim 2019

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) 20’inci kuruluş yıldönümü kutlaması yapıldı…

12 Ekim 2019

Güney Kıbrıs ile ilgili ticaret toplantısı gerçekleştirildi

12 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı