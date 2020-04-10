DünyaFutbolSpor

Ronaldo’nun gizli antrenmanı tepki çekti

10 Nisan 2020

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu’nda antrenman yaptı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo’nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Muslera’dan Diego Lugano itirafı

Muslera’dan Diego Lugano itirafı

9 Nisan 2020
Photo of ABD hava trafiğindeki yoğunluk radara yansıdı

ABD hava trafiğindeki yoğunluk radara yansıdı

9 Nisan 2020
Photo of Maria Sharapova rekor kırdı

Maria Sharapova rekor kırdı

9 Nisan 2020
Photo of NASA’nın beslenme uzmanından corona önerileri

NASA’nın beslenme uzmanından corona önerileri

9 Nisan 2020
Photo of FIBA’dan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na erteleme kararı

FIBA’dan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na erteleme kararı

9 Nisan 2020
Photo of ABD’de rekor artış: Bir günde 1890 kişi öldü

ABD’de rekor artış: Bir günde 1890 kişi öldü

9 Nisan 2020
Photo of Bekiroğulları: Masatenisi devam edecek

Bekiroğulları: Masatenisi devam edecek

9 Nisan 2020
Photo of Sporcular 22’inci günde yine Havadis’te 

Sporcular 22’inci günde yine Havadis’te 

9 Nisan 2020
Photo of ABD hava trafiğindeki yoğunluk radara yansıdı

ABD hava trafiğindeki yoğunluk radara yansıdı

9 Nisan 2020
Photo of Corona virüsün hücreye saldırı anı görüntülendi

Corona virüsün hücreye saldırı anı görüntülendi

9 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı