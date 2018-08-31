Ronaldo, Modric’in ‘Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu’ seçilmesine ‘öfkelenmiş’

İtalyan ekibi Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den eski takım arkadaşı Luka Modric’in 2017-2018 sezonu ‘UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu” ödülünü kazanmasına öfkelendiğini duyurdu.

Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo’nun Real Madrid’den eski takım arkadaşı Hırvat orta saha oyuncusu Modric’in ‘UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu” ödülünü kazanmasına öfkelendiğini duyurdu.

Modric dün Monaco’daki törende Ronaldo ve Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’ı geride bırakarak ödülün sahibi olmuştu.

UEFA’ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Modric, Avrupa’da 2017-2018 sezonunun en iyi futbolcusu seçilmişti.

Son Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu da seçilen 32 yaşındaki Modric böylece son 10 yıldır Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi’nin domine ettiği ‘Ballon d’Or’ (Altın top) ödülü içinde ismini favorilere yazdırmış oldu.

‘BU BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ’

Allegri açıklamasında “Ronaldo dün çok öfkeliydi ama bu normal. Şampiyonlar Ligi’nde 15 gol attı ve takım arkadaşlarıyla birlikte kupa kazandı. Ronaldo’nun tutumu onun hala en iyi olmak için uğraştığını ve çalıştığını gösteriyor. Bu bizim için bir avantaj” dedi.

Allegri Modric’in bu ödülü kazanmasının da ‘kişisel bir tercih’ olduğunu ancak karara ‘saygı duyulması gerektiğini’ vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan teknik direktörler ve gazeteciler 33 yaşındaki Ronaldo’yu geçen sezonun ‘En iyi Forvet oyuncusu’ ödülüne layık görmüştü.

5 kez ‘FIFA Yılın En iyi Futbolcusu’, 3 kez de ‘UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu’ ödülünü kazanan Ronaldo bu yaz Real Madrid’den İtalyan ekibi Juventus’a 100 milyon euro ile transfer olmuştu.