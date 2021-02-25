Rona, Covid-19’un sadece bir sağlık problemi olmadığına dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şükrü Rona, Bilim Kurulu çalışmalarının temelinde virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almak ve sağlık hizmetlerini düzenlemek olduğunu belirterek, oysa Covid-19’un sadece bir sağlık problemi olmadığını, aynı zamanda toplumları ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitim ve beden sağlığı açısından etkileyen olağanüstü bir durum olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Rona, Covid-19 salgını nedeniyle bireylerin sadece fiziksel sağlıklarının etkilenmediğine dikkat çekerek, “Bu durum tüm nüfusu olumsuz yönde etkileyen psiko-sosyal bir olaydır” dedi.

Bu dönemde birçok insanın işini kaybettiği, firmaların kapandığını, ekonomik koşulların zorlaştığı, dolayısıyla sosyolojik bir takım olumsuzlukların yaşandığını anımsatan Rona, buna bağlı olarak, boşanmalar ve aile içi şiddetin arttığını, insanların tahammülsüzleşmiş, herkesin yaşam alışkanlıklarının, yaşam biçim ve tepkilerinin olumsuz yönde etkilendiğini aktardı.

Kamu sağlığı ile ekonomik ve sosyal faaliyetler arasında hassas bir denge kurulmalı

Yrd. Doç. Dr. Rona, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayınladığı raporu da hatırlatarak, raporda ‘her ülkenin kamu sağlığını korumak ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları en az seviyede tutmak arasında hassas bir denge kurmalı, bunları yaparken insan haklarına saygılı olmalı’ şeklinde açıklaması bulunduğunu da söyledi.

DSÖ’nün bu raporu referans alındığı zaman Bilim Kurulları’nda alınan tıbbı tedbirlerin doğru, ancak özellikle sosyal yaşamla ilgili yeterli olmadığının görüldüğünü belirten Rona, bu noktada Bilim Kurulları’nın toplum sağlığını korumak adına aldığı tedbirlerin sosyal yaşama yansımasının ve etkisinin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Rona, insan sağlığını korumak üzere alınan tedbirlerin ironik bir şekilde ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, bu kararlar alınırken alan uzmanlarına da danışılması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle spora, spor karşılaşmalarına ve fiziksel aktiviteye erişimin kısıtlanmasının hem psikolojik hem de hareketsizlik kaynaklı farklı problemler yaratacağına dikkat çeken Rona, bu yönde kararlar alınırken gerek kurulda gerekse de danışma mekanizmasında en azından bir spor bilimcinin yer alması önerisinde bulundu.