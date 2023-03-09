İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Telsim, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Cyprus Robotics ve İskele Belediyesi’nin katkıları ile başlayan “Robotik Kodlama” eğitimleri devam ediyor.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Cyprus Robotics Direktörü Tezel Çelebi tarafından verilen “Robotik Kodlama” eğitimlerinin en büyük amacı, gençlerin hayal güçlerini geliştirmelerini sağlamak ve ileriki dönemlerde Teknofest gibi yarışmalara katılmak…

“Robotik Kodlama” eğitimi alan öğrenciler, eğitim kapsamında ilk etapta modüler araba projesini gerçekleştirdi.

9 ile 24 yaş arasındaki gençlerin katıldığı eğitimlerde, üç aylık kurs programları sonunda katılım sertifikası almak isteyen öğrenciler bir üst seviyeye devam edebiliyor.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuyla ilgili açıklamasında, “İskele Kültür Evi’ndeki Robotik Kodlama Atölyesi’nde, gençlerin başarılarına tanık olmak ve onları daha yaratıcı olmaya teşvik etmek bizleri mutlu ediyor. Böyle güzel bir amaçla oluşturulmuş tüm kurumları, ülkemizin dijitalleşme süreci ve gelişmesi açısından çok önemli buluyorum” dedi.

Telsim olarak ülkenin dijital dönüşümünde aktif rol oynadıklarını ifade eden Tanpınar, çağın önemli eğitimlerinden bir tanesi olan robotik programlamayı, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği ile birlikte projelendirmek ve örnek bir model haline getirmek istediklerini belirtti.

Bu projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan Fevzi Tanpınar, Telsim olarak geleceğin gençlerine fayda sağlayan projelerde yer almayı sürdürmekten her zaman mutluluk duyduklarını kaydetti.

Tanpınar, Bilim ve Teknoloji haftası dolayısıyla da bilime gönül veren gençleri tebrik etti.