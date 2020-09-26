Dünya

Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı

26 Eylül 2020
Suriye, bomba, Resulayn






Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.







Etiketler
26 Eylül 2020

Başa dön tuşu