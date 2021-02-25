Restorancılar Birliği, 1 Mart Pazartesi günü kurallara uyarak açılmayı talep etti

RES-BİR’den yapılan açıklamada, aksi takdirde, tüm personelin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarını, banka taksitlerini ve daha birçok giderlerini avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacakları bildirildi.

Restorancılar Birliği, Cumartesi günleri paket, çevrim içi sipariş ve gel-al hizmetlerinin devamını, 1 Mart tarihinde de kurallara uygun olarak tam açılmayı talep etti. RES-BİR’den yapılan açıklamada, aksi takdirde, tüm personelin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarını, banka taksitlerini ve daha birçok giderlerini avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacakları bildirildi.

Restorancılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Denetleyin dedik, denetlemediniz. İnsanlara korku değil güven verin dedik, tam tersine korku saldınız. Aşılayın dedik, hala sıra bekleriz. Her yeri açtınız, artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek tepki gösterildi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktık usandık” denildi.

Restorancılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kural koyun ve açın sektörümüzü. Kural koyun, denetleyin ve açın bizleri. Mesafe kuralına uyacağımızı, masaları aralıklı yerleştireceğimizi, müşterilerimiz arası mesafe bırakacağımızı taahhüt ederiz. Personelimize 2 hafta da bir, PCR testi yaptıracağımızı taahhüt ederiz. Mekanlarımızın hijyen kurallarına uyacağına dair söz veririz. Kapalı alanlarda kapasitemizin yüzde 50’si ile çalışacağımıza taahhüt ederiz.

1 MART TARİHİNDE KURALLARA UYARAK AÇILMAYI TALEP EDİYORUZ

Bu gerçekler ışığında Cumartesi günü paket, çevrim içi sipariş ve Gel-al hizmetlerinin devamını. 1 Mart 2021 Pazartesi günü de, tam olarak, kurallara uyarak açılmayı talep ederiz.

Aksi takdirde, tüm personelimizin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarımızı, banka taksitlerimizi ve daha birçok giderimizi avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacağımızı, siz değerli yöneticilerimize bildiririz.”