Renkli kuşak telafi sınavı yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo ve Aikido Renkli Kuşak Telafi Sınavları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, teknik komite, imtihan komitesi ve hakem komitesi temsilcilerinden oluşan siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavlarda bir üst kuşağa terfi edenler kuşaklarını 8 Şubat Perşembe saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak törende alacaklar. ,
Telafi sınavlarında alınan sonuçlar:
AİKİDO
5.Kyu Kazananlar
Ahmet Davutoğlu
2.Kyu Kazananlar
Defne Mutluoğlu
TAEKWONDO
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Hatice Gelen, Mustafa Musaliev, Emir Talha Keklik, Melisa Türkmen, Azra Güler Karataş, Çetin Karahan, Larin Zabitoğlu
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Mustafa Kemal Çağlar, Hira Rahme Çetinkaya, İbrahim Tutaman, Ali Kencabay, Demir Alp Aslan, Yusuf Tuğra Mertgenç, Mustafa Muhammed Mertgenç
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Yankı Satır
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Bekir Bubu Sov, Baran İlhan Dinçkuyucu, Doğuhan Selmanoğulları, Ela Yağızsoy, Feyza Emine Şahin, Sofhıe Akınyı, Yağız Sarıkurt, Karan Arkın Akalın, Yağız Arkın Akalın
5.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak
Tuvana Yeleğen , Utku Kavin Yeleğen
2.Gıp Kırmızı Kuşak
Anelia Belen