Remdesivir ilacının tüm stoğunu ABD aldı

Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunun ABD yönetimi tarafından satın alındığı bildirildi.

İddia, İngiliz The Guardian gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre, Trump yönetimi yaklaşık 500 bin doz “Remdesivir” satın aldı.

Bu ilacı üreten firmanın Temmuz ayı kapasitesinin tamamına, Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90’ına denk geliyor.

Gazete bu durumun ilaca ihtiyaç duyan diğer dünya ülkelerinin üç ay boyunca ilaca ulaşamayacağı anlamını taşıdığını öne sürdü. Ebola için geliştirilen antiviral ilaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.